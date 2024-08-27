Обійняли керівні посади в окупаційній адміністрації: слідчі поліції Херсонщині повідомили про підозру трьом колаборантам

Троє жителів Херсонської області під час окупації правобережної частини регіону добровільно погодилися співпрацювати з загарбниками. Двоє жінок та чоловік обійняли керівні посади в незаконно створеному в обласному центрі окупаційному органі влади. Наразі усім фігурантам заочно повідомлено про підозру в причетності до колабораційної діяльності.

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, про співпрацю фігурантів із ворогом дізналися працівники обласного управління СБУ. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури за інформацією, наданою оперативниками, були проведені необхідні слідчо-розшукові заходи. В результаті причетність фігурантів до вчинення злочину проти основ національної безпеки України підтвердилась.

Так, було встановлено, що усі троє в червні 2022 року прийняли пропозиції представників окупаційної влади та почали працювати в так званій «воєнно-гражданской адміністраціі хєрсонской городской тєріторіальной громади». 47-річна херсонка обійняла посаду «начальніка отдєла фінансов отраслєй жизнєообєспєчєнія города», а 31-річна жінка – «начальніка отдєла дєлопроізводства» незаконного органу влади. 63-річний чоловік був призначений «начальніком упралєнія по работє с пєрсоналом».

Посади, що їх обійняли фігуранти, були пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій. Тож слідчі кваліфікували протиправні дії мешканців області за ч. 5 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Нині зловмисникам заочно повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області