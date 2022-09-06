Обійняли псевдопосади і співпрацювали з окупантами – підозрюються двоє мешканок Маріупольського району

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканці смт Нікольське Маріупольського району у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та мешканці смт Мангуш – у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року оперуповноважена сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області добровільно перейшла на бік ворога.

Підозрювана погодилась на пропозицію окупантів та, обійнявши посаду у незаконно створеному правоохоронному органі так званого міністерства внутрішніх справ «ДНР», здійснювала патрулювання і охорону громадського порядку у тимчасово окупованому смт Нікольське. Крім того, вона надавала представникам РФ і так званої «ДНР» відомості щодо діючих працівників Національної поліції України.

Інша жінка погодилась співпрацювати з загарбниками у червні 2022 року, обійнявши псевдопосаду завідувачки сектору з питань культури, молоді та спорту адміністрації Першотравневого району «ДНР», а вже у серпні стала заступницею голови псевдоадміністрації.

Наразі поліціянтку звільнено з лав Національної поліції України та їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна, а псевдопосадовиці райадміністрації – від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без неї.

Досудові розслідування здійснюються третім слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, та слідчим відділом ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора