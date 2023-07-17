Обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації — на Харківщині судитимуть колаборанта

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час захоплення збройними силами рф смт Великий Бурлук чоловік став співпрацювати з ворогом. Він обійняв посаду «в. о. помічника начальника управління Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

До повноважень колаборанта входили перепис населення, прийом громадян та виконання інших рішень і доручень окупаційної адміністрації.

Чоловіка судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СВ №2 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області та 4-ого прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура