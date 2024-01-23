Обійняв посаду «слідчого»: завершено спецрозслідування стосовно колаборанта, який намагався побудувати кар’єру правоохоронця при окупантах

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час захоплення збройними силами рф м. Куп’янськ місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру «правоохоронця» при окупантах. Чоловік обійняв посаду «и. о. следователя следственного отдела Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

До обов’язків колаборанта входили виїзд на місця подій та проведення попереднього слідства у кримінальних справах, що перебували у провадженні псевдоправоохоронного органу.

Наразі обвинувачений переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Харківська обласна прокуратура