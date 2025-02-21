Обікрали будинок і вивезли майно на автівці, що стояла в гаражі: у злочинах викрили двох жителів Одещини

Фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи. За скоєне правопорушникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

До територіального підрозділу поліції звернувся 59-річний житель одного з сіл Ширяївської громади і повідомив, що після кількох днів відсутності вдома виявив пошкоджені вікна та замки в будинку й гаражі, а також відсутність автомобіля «Hyundai Elantra», побутової техніки та інструментів.

Співробітники відділення поліції № 2 Березівського районного відділу поліції розпочали оперативно-розшукові заходи і впродовж доби встановили, що до злочину причетні односельці заявника – 38-річний чоловік, судимий за вбивство, та його 26-річний товариш, судимий за крадіжку.

Поліцейські з’ясували, що зловмисники проникли в будинок односельця, пошкодивши вікна та замок, і винесли цінне майно. А щоб вивезти його, в аналогічний спосіб проникли в гараж по автівку, яку завели, скориставшись ключем, знайденим в оселі.

У ході обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, правоохоронці виявили та вилучили усі викрадені речі, які чоловіки зберігали для власних потреб.

Чужий автомобіль старший за віком зловмисник продав за шість тисяч гривень. Правоохоронці розшукали легковик у Подільському районі і теж вилучили.

Слідчі затримали обох правопорушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та на підставі зібраних доказів повідомили їм про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у приміщення, а також таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло в умовах воєнного стану, зокрема повторно. Ці злочини кваліфікуються за ч. 2 ст. 289 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

За клопотанням правоохоронців, суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Правопорушникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, зокрема для встановлення розміру матеріальних збитків, завданих потерпілому. Слідство триває.

Відділення поліції № 2 Березівського районного відділу поліції Одещини