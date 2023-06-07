Обікрали пенсіонерку на ₴200 тисяч: столичні оперативники затримали двох зловмисниць

Зловмисниці під приводом соціальних працівників потрапили до помешкання 85-річної жінки та вчинили крадіжку її золотих прикрас та грошей в національній та іноземній валюті. Слідчі повідомили фігуранткам про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час відпрацювання території Деснянського району співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Києва викрили біля багатоповерхівки на вулиці Братиславській двох жінок, які обґрунтовано підозрюється у скоєнні майнових злочинів. Правоохоронці зупинили їх для перевірки та під час поверхневого огляду виявили у них фальшиві купюри різного номіналу, гроші та золото. Для документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Поліцейські встановили, що двоє жінок під приводом соціальних працівників підійшли на вулиці до 85-річної пенсіонерки та запропонували їй оформити пільги. Літня жінка провела їх до свого помешкання, де правопорушниці непомітно для власниці знайшли у кімнаті її схованку з заощадженнями та скоїли крадіжку. Після чого поклали у місце де лежали збережені кошти сувенірні купюри, аби приховати злочин.

Слідчі затримали уродженок Дніпропетровської області, 1980 та 1983 року народження, в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Серед речей затриманих поліцейські виявили та вилучили золоті прикраси, 4825 доларів США та 9000 гривень, які належали літній жінці.

Слідчим відділом відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у приміщення, в умовах воєнного стану. За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою м. Києва фігуранткам повідомлено про підозру.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 107 000 гривень для 42-річної підозрюваної, та 214 000 гривень для її спільниці. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва