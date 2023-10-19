Обікрав одну знайому, іншу забив до смерті: прокурори домоглись максимального покарання для зловмисника

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 43-річного чоловіка в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, а також крадіжки, вчиненої повторно (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що 6 жовтня 2021 року чоловік, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, до смерті забив свою знайому. Встановлено, що зловмисник разом з потерпілою та ще одним другом розпивали алкогольні напої в лісозмузі, розташованій у м. Лозова. Між чоловіком і потерпілою виник конфлікт.

Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, чоловік став бити ногами потерпілу, яка в цей час лежала на землі. Від крововтрати жінка померла на місці.

Крім того, встановлено, що 19 квітня 2021 року зловмисник також обікрав свою знайому. Він прийшов у гості до потерпілої, яка влаштувала «вечірку».

Компанія вживала алкоголь, під дією якого зловмисник вирішив «віддячити» господарці за гостинність. Перед тим, як іти додому, чоловік «прихопив» із собою електропіч, завдавши матеріальну шкоду потерпілій.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав. За його словами, жінку, яка померла внаслідок отриманих травм, він не бив. Покази нібито давав під тиском правоохоронців. Щодо крадіжки ж чоловік заявив, що потерпіла обмовила його.

Однак доказів, зібраних стороною обвинувачення, виявилось достатньо для винесення Лозівським міськрайонним судом Харківської області обвинувального вироку. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура