Обіцяв посприяти в ухиленні від мобілізації: на Дніпропетровщині затримано 45-річного військовослужбовця

За 2 тис. доларів чоловік обіцяв вплинути на рішення співробітника криворізького ТЦК про відстрочку від військової служби строком на пів року.

Слідчі задокументували отримання неправомірної вигоди. 29 березня військовослужбовця затримали на місці злочину. Під час обшуку у нього вилучили гроші, отримані як хабар, та документи, призначені для оформлення відстрочки.

За даним фактом слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Фігуранту загрожує від 3-х до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативний супровід кримінального провадження здійснюється співробітниками УСР в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво – Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області