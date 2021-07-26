Обіцяв, що за $3000 «забронює» ділянку на Київщині: за підбурювання до хабаря – 4 роки позбавлення волі

Обухівський районний суд Київської області покарав чоловіка за підбурювання до замаху на надання хабаря.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 22 липня.

Обвинувачений працював директором ТОВ «Київський інститут землеустрою та містобудування». Компанія займалась розробкою технічної документації землеустрою та надавала допомогу у виготовленні та оформленні документів для відведення земельних ділянок фізичним та юридичним особам.

У 2017 році до обвинуваченого звернулася жінка, яка хотіла отримати ділянку в селі Григорівка Київської області для розміщення газової автозаправки. Фахівець погодився посприяти начебто за рахунок своїх ділових та приятельських стосунків із Григорівським сільським головою та іншими посадовцями сільради. У подальшому він сказав, що за бронювання ділянки потрібно передати $3000 інакше землю вона не отримає.

Жінка звернулась до правоохоронців, які організували негласні слідчі розшукові дії.

Підприємиця передала частину хабара – $2000. Обвинувачений нікому ці гроші не передавав, залишивши собі. Тільки через майже чотири місяці правоохоронці провели в нього вдома обшук і вилучили з барної стійки 200 доларів тими купюрами, що раніше передавалися в якості неправомірної вигоди.

У суд чоловік провину не визнав, показав, що у 2016 році в приміщенні Підгірцівської сільради познайомився з працівниками УБОПу (Управління боротьби з організованою злочинністю МВС) , які запитали чи зможе він допомогти їхній знайомій знайти земельну ділянку для розміщення газозаправної станції. Він погодився і допоміг приватизувати ділянку в селі Дерев’яна – за такі послуги отримував плату і громадянка залишилась йому винна $4000. Начебто саме частину цих грошей жінка передала йому. Водночас договорів на виконання робіт вони не укладали, були усні домовленості щодо об’єму та вартості. Щодо ділянки в селі Григорівка, то він повідомляв, що там не визначені межі населеного пункту і до оформлення землі вони не приступили.

Григорівський сільський голова розповів, що були подані документи на розміщення газозаправної станції, проте земельна ділянка, на якій планували розмістити станцію, розташована за межами населеного пункту, тобто сільська рада не мала повноважень щодо цієї ділянки. По даній земельній ділянці рішення повинно прийматись Держгеокадастром. Ділянка так і не була виділена і сформована. Потерпілу та обвинуваченого свідок не знає.

Негласними слідчими діями зафіксована така фраза обвинуваченого: «короче смотрите Григоривка до конца года розширения меж происходит. Сейчас короче они хотят треху, чтобы они место нам забронировали, вот, до конца года. Ну лучше чем быстрее, тем лучше. Ну чесно говоря очень много хотят с Киева. Говорит все там с ума посходили. Там по ходу с Киева не первый человек проходит посмотреть места под заправку к землевпоряднику, именно с Киева, все вот с Киева прут, все проходят, на вот эту трасу смотрят».

Суд робить висновок, що гроші передавалися саме за «бронювання» земельної ділянки в селі Григорівка.

Хоча такого виду землевпорядних робіт як «бронювання» земельної ділянки законодавством не передбачено. Крім того, між потерпілою та обвинуваченим були відсутні укладені договори щодо послуг по отриманню земельної ділянки.

Суд вирішив, що обвинувачений викликав у потерпілої умисел передати через нього неправомірну вигоду службовим особам сільради.

Водночас обвинувачений не мав наміру кому-небудь передавати кошти, а хотів витратити їх на власні потреби.

Обдурюючи обвинувачений схиляв громадянку до вчинення злочину, виконував роль підбурювача. Те, що він робив неможливим доведення злочину до кінця, значення не має і не виключає ні факту підбурювання, ні кримінальної відповідальності за такі дії.

За підбурення до передачі хабара чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі. За шахрайство його звільнили від кримінальної відповідальності за строком давності.