Обіцяв службу у тилу: поліція завершила розслідування оборудок житомирянина

Нагадаємо, правоохоронці викрили та припинили протиправну діяльність 53-річного військовослужбовця. Він обіцяв чоловікам призовного віку статус обмежено придатного та влаштування до тилового підрозділу ЗСУ, посилаючись на свої зв’язки у військово-лікарській комісії ТЦК та СП. За свої «послуги» вимагав 5 000 доларів, а у разі відмови – погрожував негайною мобілізацією в загальному порядку.

29 листопада фігуранта затримали під час отримання 3 000 доларів завдатку від одного з «рекрутів».

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави в 151 400 грн.

Також під час обшуку за місцем служби фігуранта правоохоронці виявили та вилучили понад 40 грамів канабісу. Тож чоловікові також було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 309 (Незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту) КК України.

Днями обвинувальний акт було скеровано до суду. Оперативний супровід здійснювали працівники відділу міграційної поліції ГУНП області, процесуальне керівництво – Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області