Облив бензином касирку та спробував підпалити банк: вінницькі поліцейські затримали зловмисника

У місті Погребище чоловік прийшов до відділення банку з вимогою повернути йому кошти, які, на його думку, зникли з його рахунку з вини працівників. Зловмисник дістав пляшку із займистою речовиною та облив нею працівницю банку. Поліцейські, які прибули до приміщення за 2 хвилини, затримали правопорушника. За фактом хуліганських дій слідчі розпочали кримінальне провадження.

5 серпня близько 11.30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівниці відділення банку міста Погребище Вінницького району про те, що у приміщення увірвався невідомий чоловік та, тримаючи у руках пляшку з невідомою рідиною, погрожує співробітникам підпалом.

Чоловік розлив речовину у приміщенні банку та на працівницю фінансової установи, після чого дістав запальничку та підпалив підлогу.

За словами начальника обласного главку поліції Івана Іщенка, екіпаж сектору поліцейської діяльності відділу поліції № 4 Вінницького райуправління прибув на місце події за дві хвилини. Під час затримання 32-річний житель Погребища облив легкозаймистою речовиною і поліцейських та намагався запалити запальничку.

Правоохоронці завадили чоловіку здійснити замисел та затримали його. На щастя, вогонь загасили вчасно, ніхто з людей не постраждав.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк до семи років.

Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо поміщення затриманого до ізолятора тимчасового тримання.

Відділ комунікації поліції Вінницької області