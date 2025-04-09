Обливав бензином та погрожував підпалити жінку – на Миколаївщині засуджено підполковника російських окупантів

Нині завершився судовий розгляд матеріалів кримінального провадження щодо незаконного ув’язнення, погрози та приниження мешканки колишньої тимчасово окупованої території Миколаївщини. Згідно з вироком суду, окупант засуджений до 10 років ув’язнення.

У ході досудового розслідування слідчі слідчого управління, фахівці управління кримінального аналізу обласного главку поліції за оперативного супроводу співробітників регіонального управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури встановили 38-річного підполковника армії рф з позивним «Краснодар», який на момент вчинення злочину перебував на посаді командира 2 батальйону 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади. Окупант віддавав накази про незаконне утримання і катування мешканців, в чому і сам безпосередньо брав участь.

У травні 2022 року в одному із окупованих на той час селищ Баштанського району фігурант разом з іншими, наразі невстановленими військовими рф, викрали 52-річну жінку, одягнули їй пакет на голову та психологічно тиснули, намагаючись отримати інформацію про місцевих чоловіків – військових ЗСУ. Окупанти залякували жінку, що водять її по замінованій місцині, обливали пальним та погрожували підпалити. Після чого ув’язнили потерпілу.

У листопаді минулого року за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури слідчі поліції відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління обласного главку поліції заочно повідомили окупанту про підозру в незаконному ув’язненні та жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

Вже у січні слідчі завершили досудове розслідування та направили кримінальне провадження до прокуратури, яка скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Нині суд визнав російського командира винним у скоєнні злочинів. Йому призначене покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області