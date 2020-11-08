Оболонський суд столиці призначив покарання зловмиснику, який ножем поранив знайомого

За скоєне правопорушник отримав п`ять років позбавлення волі з іспитовим строком на три роки.

Подія трапилася у квітні цього року в Оболонському районі столиці.

До поліцейських надійшло повідомлення, що невідомий ножем поранив чоловіка на вулиці Вишгородській. На місці події правоохоронці встановили, що потерпілий завітав до помешкання, де проживає його товариш. Але коли він вийшов з будинку згадав, що у знайомого забув свою куртку. Чоловік забрав одяг і помітив, що з кишені зникли 3500 гривень.

У результаті між товаришами виникла сварка, у розпалі якої господар кілька разів вдарив ножем опонента.

Обвинувачений у залі суду визнав свою провину та щиро розкаявся у скоєному.

Вироком Оболонського районного суду у місті Києві зловмиснику за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, призначено покарання у вигляді позбавлення волі на п`ять років з іспитовим строком на три роки.

Відділ комунікації поліції Києва