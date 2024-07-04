Оборудка з бронежилетами: ВАКС призначив заставу у ₴5 мільйонів посадовцю Укренерго

Посадовцю національної енергетичної компанії «Укренерго», який завдав державі мільйонних збитків на закупівлі бронежилетів, за рішенням суду призначили заставу у розмірі 5 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро України, погодженим прокурором САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до посадовця Укренерго запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обовʼязків.

Як нагадали у САП, 26 червня посадовцю Укренерго повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України і НАБУ викрили керівника одного з департаментів Укренерго, який навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

Для реалізації оборудки посадовець залучив афілійовану комерційну структуру, яка навіть не мала дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції. Крім цього, “підрядники” ніколи не займались виготовленням бронежилетів.

За даними слідства, у цієї фірми посадовець Укренерго придбав за державні кошти партію спорядження за удвічі завищеною сумою, що призвело до бюджетних збитків у понад 10 млн грн.