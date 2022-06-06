Оборудки з нерухомістю на 45 мільйонів: в Одесі припинено діяльність злочинного угруповання

Зловмисників затримали при спробі продати будівлю та земельну ділянку під нею за 600 тисяч доларів США.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб, підробляючи паспорти громадян, на їх ім’я виготовляли підроблені документи на об’єкти нерухомості та за допомогою знайомих реєстраторів реєстрували право власності на нерухомі об’єкти за підробленими документами, після чого розпоряджались цим майном, видаючи його за власне.

Таким чином організована злочинна група шахрайським шляхом реалізувала об’єкти нерухомості, які належали державному підприємству та громадянам, отримавши за них понад 45 мільйонів гривень.

Поставили крапку в цих махінаціях детективи Слідчого управління ГУНП в Одеській області разом зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ та працівниками Служби безпеки України. Правоохоронці затримали зловмисників при отримані від покупця частини грошей в сумі 10000 доларів США в якості завдатку та вилучили підроблені паспорти, документи на нерухоме майно, грошові кошти, комп’ютерну техніку, за допомогою якої виготовлялись підроблені документи.

Наразі співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури оголосили підозри уродженцю Харківщини та двом жителям Одещини.

Їх підозрюють в шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України) з використанням завідомо підроблених документів (ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.358 ККУ). За ці злочини чоловікам загрожує покарання позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Одного підозрюваного вже помістили під варту, ще одному суд сьогодні обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром понад 46 мільйонів гривень. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області