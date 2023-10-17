Оборудки з нерухомістю у центрі Києва: завершено слідство щодо екскерівників держпідприємства МВС

Правоохоронцями завершено розслідування щодо колишніх директора Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» Юханнана Бабаєва та заступника директора Вадима Матлаєва, яких підозрюють у завданні підприємству збитків на 187 млн грн.

Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

«16 жовтня 2023 року прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишніх директора та заступника директора Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», зловживання яких під час відчуження приміщень, завдали державному підприємству збитків на 187 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

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За багатомільйонні оборудки з будівлями у центрі Києва було повідомлено про підозру колишньому керівництву державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси». Ідеться про ексдиректора підприємства Юханнана Бабаєва та його ексзаступника Вадима Матлаєва. Як вказано, стосовно трьох фігурантів цієї справи вже винесено обвинувальні вироки.