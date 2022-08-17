Обпоїли жінку та забрали в неї цінні речі: у столиці затримали чоловіків за розбійний напад

Один зі зловмисників під час побачення додав у напій потерпілій сильнодіючий препарат, після чого разом із товаришем відібрав в неї золотий ланцюжок та мобільний телефон. Через декілька годин правоохоронці затримали нападників. Їм загрожує до 15-ти років в’язниці із конфіскацією майна.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що біля під’їзду будинку на вулиці Калачевського вони виявили непритомну жінку з ознаками медикаментозного отруєння. За вказаною адресою негайно прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Михайло Ніконов, у подальшому правоохоронці у лікарні поспілкувалися з потірепілою та з’ясували, що вона стала жертвою злочину:

«Жінка розповіла поліцейським, що домовилася на сайті знайомств про побачення з чоловіком. Під час відпочинку в кафе їй раптово стало погано й новий знайомий разом зі ще одним чоловіком посадили її до авто. Потерпіла, бачила, як зловмисники забирають у неї мобільний телефон та знімають з шиї золотий ланцюжок, а далі вона втратила свідомість».

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та протягом декількох годин встановили маршрут пересування спільників, а також місця їхнього проживання.

«Під час проведення невідкладних обшуків у помешканні одного з підозрюваних слідчо-оперативна група виявила золотий ланцюжок потерпілої, а в автомобілі іншого — її мобільний телефон. Обох зловмисників ми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нападниками виявилися іноземець, 1982 року народження, та громадянин України, 1964 року народження», — зазначив капітан поліції.

Лікарі констатували у 46-ти річної місцевої мешканки гостре отруєння психотропною речовиною. Нині вона перебуває під наглядом медиків.

«Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною четвертою статті 187 Кримінального кодексу України — розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігурантам про підозри у вчиненні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Спільникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває», — додав Михайло Ніконов.

Відділ комунікації поліції Києва