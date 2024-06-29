Обралися «депутатами» від рашистських «єдиновбросів»: на Херсонщині судитимуть двох колаборантів

Фігуранти минулого року взяли участь у незаконних виборах, що відбулися на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області. Обидва зловмисники були обрані так званими «депутатами» від політичної партії держави-агресора «єдіная росія». За погодженням із обласною прокуратурою псевдодепутатам заочно було повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Наразі досудове розслідування кримінальних проваджень завершене та обвинувальні акти скеровані на розгляд суду. Їм може загрожувати 10 років ув’язнення.

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, причетність одного з фігурантів до злочину проти основ національної безпеки України проведеними оперативно-розшуковими заходами встановили працівники відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області. Зокрема, оперативники з’ясували, що у період з червня по вересень минулого року 40-річний зловмисник, перебуваючи в окупованій Каховці, добровільно вирішив взяти участь у незаконних виборах. А саме – він взяв участь у псевдовиборах до так званої «ради депутатів каховського муніципального округу херсонської області І-го скликання» як «кандидат у депутати» від політичної партії держави-агресора «єдіная росія».

Також поліцейські, у тому числі із використанням можливостей аналітиків обласного главку, встановили, що за результатами псевдоголосування та рішення так званої «каховської територіальної виборчої комісії» фігурант був обраний депутатом. А 19 вересня 2023 року в Каховці вже відбулось перше засідання псевдоради, на якій зловмисник був обраний так званим «головою каховського муніципального округу херсонської області» строком на 5 років.

Іншим підозрюваним у колабораціонізмі виявився 54-річний мешканець обласного центру. Перед деокупацією правобережжя Херсонщини він втік разом із військовими рф на лівий берег. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Херсонській області встановили, що після втечі фігурант оселився у Генічеську. Наприкінці серпня минулого року він добровільно вирішив взяти участь у незаконних виборах та зареєструвався як «кандидат у депутати» від політичної партії держави-агресора «єдіная росія». За результатами псевдоголосування та рішення так званої «виборчої комісії херсонської області» фігурант був обраний депутатом до незаконного органу влади – «херсонської обласної думи І скликання».

Обом зловмисникам працівники слідчого управління обласного главку поліції інкримінували вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. За погодженням із обласною прокуратурою їм заочно було повідомлено про підозру. Наразі досудові розслідування завершені та обвинувальні акти щодо обох фігурантів скеровані на розгляд суду. За добровільне обрання громадянина України до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області