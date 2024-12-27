Обрано запобіжний захід для депутата Львівської облради, який ховав гроші в унітазі

Прокурор наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 5 мільйонів

Сьогодні, 27 грудня, Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт до 25 лютого 2025 року депутата Львівської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Володимира Доманського, якого підозрюють у шахрайстві на тендерних закупівлях. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

Повідомляється, що депутата разом із заступником мера Яворова Віталієм Денегою підозрюють у шахрайстві на тендерних закупівлях.

На засіданні прокурор Дмитро Обихвост розповів про деталі затримання. За його словами, 24 грудня 2024 року, близько 12:00, Віталій Денега, який діяв з Володимиром Доманським, отримав 190 тис. грн. У цей же день, близько 14:00, депутат Львівської облради Доманський під час особистої зустрічі за місцем проживання одержав від підприємця $19 тис. Було задокументовано кілька таких епізодів. Загалом підозрювані, за даними слідства, заволоділи сумою $25 тис. та 190 тис. грн.

«Під час досудового розслідування у вказаному провадженні задокументовано спілкування підозрюваного Доманського та заступника мера Яворова Денеги із потерпілим, під час яких задокументовано обставини прохань щодо надання грошових коштів у вказаних сумах. Також задокументовано три факти передачі коштів потерпілим на вимогу підозрюваних», – сказав прокурор Дмитро Обихвост.

Після передачі останньої частини грошей відбувся обшук і затримання. У помешканні Доманського правоохоронці оглянули і ідентифікували гроші, які виявили на місці. Це були ті ж купюри, які підприємець передав депутату незадовго до цього. Прокурор додав, що саме Володимир Доманський намагався знищити гроші, зливши їх в унітаз. Того дня посадовців затримали.

Прокурор наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 5 мільйонів 11 тисяч і 340 гривень. Він аргументував це тим, що посадовець має звʼязки у правоохоронних органах, а крім того він може, скориставшись допомогою знайомих, втекти за кордон. Також, на його думку, є ризик приховування чи спотворення доказів, впливу на свідків та перешкоджання розслідуванню через зв’язки серед правоохоронців та у бізнес-структурах. За його словами, цей розмір застави є помірним, зважаючи на доходи та власність чоловіка.

Адвокат Доманського зазначив, що ті докази, які були зібрані правоохоронцями, не підтверджують і не обґрунтовують підозру.

«Сторона обвинувачення не володіє до кінця повною картиною, а, можливо, якщо і володіє, то не вкладає обставини в канву кримінального провадження. Є певні обставини та факти, які сторона захисту має можливість сьогодні озвучити. Між підзахисним і потерпілим були певні стосунки з приводу боргових розрахунків. Фактично потерпілий частинами повертав гроші, які йому були позичені підзахисним, що підтверджують розмови і дзвінки про повернення грошових коштів», – сказав адвокат.

Також, за його словами, ризики, які навів прокурор, є абстрактними і не підкріплюються жодними доказами. Крім того, розмір застави є непомірним.

«Прошу відмовити у клопотанні прокурора щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прошу обрати цілодобовий домашній арешт», – заявив адвокат.

Володимир Доманський під час засідання розповів, що підприємець – це його друг, якому він неодноразово позичав гроші. Цього разу позичив гроші з відсотками, адже брав кошти через банк, проте чоловік, за його словами, не повертав борг. Володимир Доманський сказав, що наполегливо просив його віддати гроші, адже йому вони були необхідні для ведення бізнесу, проте той ігнорував його.

«Він рік часу постійно уникав зустрічей, вимикав телефон, блокував мій номер телефону. Коли я почав спілкуватися з працівниками, які в нього є, бо я його шукав, щоб забрати свої кошти, вони говорили про те, що і вони в нього вимагають кошти, бо він не платить зарплати, також позичає і не віддає гроші. Він не одному винен кошти. Я наполегливо просив віддати, тому що мені з банку вже дзвонили», – сказав Володимир Доманський.

Доманський додав, що те, що сталось зараз – для нього шок.

Прокурор Дмитро Обихвост відповів на це, що версія сторони захисту щодо боргових зобов’язань нічим не підтверджується.

У результаті Володимиру Доманському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 25 лютого 2025 року. Підозрюваний не може покидати місце проживання та має здати на зберігання документи для виїзду закордон.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань затримали депутата Львівської обласної ради, а також його спільника – заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Вони намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1,2 млн грн. На опублікованих із затримання фото видно, що отримані хабарі намагалися змити в унітаз.

Повідомляється, що шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився.

Державне бюро розслідувань затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними $25 тис., а також 190 тис. грн. // Главком