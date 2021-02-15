Общение бывшего и нынешнего кавалеров барышни закончилось дракой и ножевым ранением

Мужчины подрались из-за маленького сына общей женщины

Дракой и поножовщиной между бывшим мужем и новым избранником закончился день Святого Валентина для женщины-психолога на северо-западе столицы РФ. Отец пятилетнего ребенка дамы — 36-летний преподаватель латинских танцев и актер с кубинским корнями — оказался в больнице, а отец ее будущего ребенка — в полиции.

Как стало известно «МК», 14 февраля 34-летняя москвичка после полудня отпустила своего сына на прогулку со бывшим супругом-кубинцем. Формально брак между ними еще не расторгнут, но пара не живет вместе уже около 5 лет. Расставание произошло по инициативе женщины после полутора лет отношений. Последней каплей стал разгульный образ жизни латиноса. Однако общаться с сыном танцору не возбранялось и он, когда этого хотел, мог спокойно заехать за мальчиком и провести с ним день. У мамы всегда была только одна единственная просьба — привозить сына домой к 19 часам.

В воскресенье, передав мальчика отцу, мама позвала в гости двух подружек. Дома находился и ее новый 20-летний избранник, с которым женщина общалась уже полгода. Компания весело проводила время. Около 18 часов женщина позвонила своему бывшему мужу, чтобы поинтересоваться, будут ли они во время дома, но трубку никто не брал. Так продолжалось до 22 часов, когда кубинец позвонил сам и в грубой форме потребовал, чтобы она спустилась к подъезду забрать сына. Этот разговор услышал новый друг дамочки. Мужчина решил сам пойти за мальчиком, с ним пошли и две подруги мамы. Возле подъезда при передаче ребенка, между мужчинами произошел конфликт — кубинец зачем-то толкнул сына в сугроб, а это не понравилось новому другу женщины. В ход пошли кулаки. Попытки женщин прекратить драку закончились неудачно. К слову, уроженец острова Свободы занимается еще и боксом, поэтому потасовка начала принимать опасный оборот. Внезапно в руке у молодого мужчины появился нож, которым он и ударил танцора, после чего весь в крови вернулся в квартиру. Кто-то вызвал полицию и уже через несколько минут в квартиру позвонили. Новый избранник был задержан, а бывший муж с ножевым ранением госпитализирован. Драматизм ситуации придает тот факт, что сейчас женщина беременна, и отцом ребенка является нынешний мужчина, которому теперь грозит реальный срок.