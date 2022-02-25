Обвинуваченим у залишенні в небезпеці 7-річного хлопчика продовжено запобіжний захід – тримання під вартою строком 60 діб

За участю прокурорів Черкаської обласної прокуратури 24.02.2022 в Соснівському районному суді м. Черкаси відбулося підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням двох жителів м. Черкаси у залишенні в небезпеці 7-річного хлопчика, що спричинило його смерть (ч. 3 ст. 135 КК України).

За його результатами, на підставі переданого прокурором до суду обвинувального акта, призначено судовий розгляд.

Одночасно, за принципової позиції сторони обвинувачення ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.02.2022 стосовно обвинувачених продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Доводи прокурорів щодо необхідності застосування указаного запобіжного заходу та недоцільності обрання інших судом визнано обґрунтованими.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури