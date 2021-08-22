Обвиняемого во взяточничестве члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей взяли под стражу

Обвиняемого в получении взятки члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей взяли под стражу. Возможна альтернатива в виде внесения залога 5 млн. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал НАБУ.