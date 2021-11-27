Обвиняемый по делу тюрьмы «Изоляция» покинул Украину и просит убежища во Франции, – СМИ

Фигурант дела о пытках в организованной российскими военными в Донецке тюрьме «Изоляция» выехал из Украины

Обвиняемый Евгений Бражников, который участвовал в пытках на территории тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке, попросил убежища во Франции.

Об этом сообщает издание «Граты» в Twitter со ссылкой на очередное подготовительное заседание по делу.

«Обвиняемый по делу застенки «ДНР» «Изоляция» Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции. Об этом сообщил адвокат Виталий Гончаров в письменном ходатайстве в суд об участии своего подзащитного по видео. Самого адвоката на заседании не было из-за болезни», – говорится в сообщении издания.

Обвиняемый по делу застенки «ДНР» «Изоляция» Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции. Об этом сообщил адвокат Виталий Гончаров в письменном ходатайстве в суд об участии своего подзащитного по видео. Самого адвоката на заседании не было из-за болезни pic.twitter.com/WDBkrSx2hO — Грати (@Graty_me) November 26, 2021

В суде потерпевший и бывший пленник «Изоляции» журналист Станислав Асеев заявил о затягивании процесса.

«Я бы хотел обратить ваше внимание, если возможно, чтобы мы не затягивали это дело процессуально, и если возможно, поменяли адвоката Бражникова, потому что если этот человек действительно болеет коронавирусом, то это могут быть месяцы. Мы не можем себе позволить, чтобы подготовительное заседание длилось несколько месяцев и мы не смогли перейти к рассмотрению дела по существу», — сообщил Асеев.

Как он отметил, Бражников является одним из ключевых обвиняемых по резонансному делу «Изоляции». Он два года фактически свободно передвигался по территории Украины, за исключением промежутка в полгода.

«Как мы видим из тех документов, которые еще требуют подтверждения, и по моим личным данным, этот человек фактически сбежал и еще требует какого-то статуса политзаключенного или беженца», — добавил Асеев.

Комментарий в суде потерпевшего, бывшего пленника «Изоляции», журналиста Станислава Асеева о затягивании процесса Новость подготовила: Татьяна Козак, Решетка

Все фото и видео: Стас Юрченко, Решетка pic.twitter.com/gM1MzWt7WX — Решетка (@Graty_me) November 26, 2021

Напомним, бывшего пленника обвинили в пытках 9 человек в «Изоляции». // Depo.Донбасс