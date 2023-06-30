Обвинуваченого у нанесенні антисемітських написів в Ужгороді судитимуть ще й за виправдовування російської агресії

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ужгородця за фактом виготовлення та поширення матеріалів, які містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікацію її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік виготовив «наукову працю», дані в якій спотворювали реальні події в Україні та містили численні антисемітські висловлювання. Матеріал такого провокативного характеру ужгородець надіслав одній із місцевих громадських організацій.

Наявність складу злочину у поширеній «праці» підтвердили висновки судово-лінгвістичної експертизи.

Чоловік виправдовував рф і стверджував, що не вона спровокувала війну. Зокрема повідомляв, що трагічні події в Маріуполі, Бучі та інших містах насправді інсценовані єврейською спільнотою, аби спровокувати конфлікт. При цьому обвинувачений доводив, що війни між росією та Україною не існує, а Ужгород називав своїм «рідним російським містом».

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Закарпатській області.

Варто зазначити, що цей же мешканець Ужгорода наприкінці 2022 року на центральній площі обласного центру наніс на стіну будівлі антисемітські написи. За фактом розпалювання національної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України) Ужгородська окружна прокуратура раніше вже скерувала обвинувальний акт до суду, розгляд його триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури