Обвинуваченого у торгівлі кокаїном у столичних клубах взяли під варту у справі, яку його адвокати намагалися закрити

За клопотанням Київської міської прокуратури ухвалою Печерського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 50-річному киянину, обвинуваченому у систематичному незаконному збуті кокаїну у нічних клубах та зберіганні бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 307 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України). Також судом визначено заставу у розмірі майже 3 млн 940 тис. гривень.

Нагадаємо, у травні 2023 року ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва суд закрив цю справу у зв’язку із закінченням після повідомлення особі про підозру строків досудового розслідування.

Київська міська прокуратура домоглася скасування незаконного рішення про її закриття у суді апеляційної інстанції, тож наразі розгляд справи у Печерському суді триває. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, що обвинувачений вже відбуває покарання відповідно до вироку Бориспільського суду, залишеному в силі судом апеляційної інстанції. Його засуджено до 5 років позбавлення волі за збут кокаїну в іншій справі.

Київська міська прокуратура