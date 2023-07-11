Обвинуваченого, який погрожував відрізати прокуророві голову, посадили на півтора року

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав чоловіка винуватим у погрозі вбивством працівнику правоохоронного органу.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 26 червня.

18 березня 2022 року після 9 години ранку в Хустському райсуді відбулось підготовче судове засідання у справі про розбій. У залі суду були трійка суддів, секретар судового засідання, і прокурор – начальник Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури. Обвинувачений і його щазисник брали участь по відеозвʼязку із «Закарпатської установи виконання покарань №9». У підготовчому засіданні розглядалось клопотання прокурора про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою.

Після оголошення ухвали про продовження строку тримання під вартою обвинувачений висловив неприязне і зневажливе ставлення до прокурора. Пригозив йому фізичним знищенням через відтинання голови.

На записі судового засідання видно, що чоловік, вказуючи на екран телевізора рукою, в агресивній формі і підвищеним голосом почав викрикувати: «Прокурор! Я к тебе пойду после смерти, мразь (нрз). Если с моей семьей что-то случится, я к тебе пойду, гнида, отрежу голову и нассу, нассу тебе в пасть. Мразь, бери автомат, иди в окоп, воюй! Что ты сидиш, мразь? Автомат бери, защищай родину иди, сидит».

Свою вину обвинувачений не визнав, кажучи що був проти відеоконференції, просив, щоб його доставили в суд. На екрані нібито були невідомі йому силуети, а він перебував у тяжкому емоційному стані, тому що в той день робили операцію його дружині і у неї декілька раз зупинялось серце. Цього прокурора він не бачив жодного разу, хто там був у телевізорі не знає, тому нікому не погрожував, сказав, що прийде після смерті та відріже голову і сказані ним слова були абстрактні та не стосувались конкретного прокурора. Слово «мразь» вважає літературним. А щодо вислову «бери автомат иди воюй», то вважає, що це прямий обовʼязок прокурора у даний час.

Як свідки були допитані потерпілий прокурор, судді, секретар судового засідання, як підтвердили ці події. Адвокат обвинуваченого також допитувався і під присягою розповів, що його підзахисний був у дуже тяжкому емоційному стані, розраховував на правосуддя, але щодо нього вчинялись численні порушення, крім того мав ще якісь особисті проблеми. Адвокат заявив, що погроз не чув, а тільки те, що підзахисний говорив на підвищених тонах, кричав.

Суд критично поставився до показань обвинуваченого, що він не погрожував конкретному прокуророві. Адже інші прокурори в той день в судовому засіданні участі не брали. Крім того відеозапис судового засідання свідчить, що обвинувачений чітко вказував в екран телевізора де в залі судового в Хустському районному суді перебував прокурор. Показання адвоката, що він жодних погроз не чув також спростовуються переглянутими відеозаписами судового засідання.

Чоловік раніше судимий, обставини, які помʼякшують покарання суд не встановив. Його засудили до 1 року і 6 місяців позбавлення волі.