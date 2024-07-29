Обвинувачений у вбивстві приятеля на зупинці транспорту на Троєщині засуджений до 10 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва 40-річному чоловіку оголошено вирок за вчинення умисного вбивства громадянина Азербайджанської Республіки (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурором в суді доведено, що в січні 2022 року обвинувачений прийшов у кафе разом із вбитим, який був його другом. Після 23-ї години вечора чоловіки разом пішли із закладу. Того ж вечора тіло 52-річного чоловіка знайшли на зупинці громадського транспорту з численними ножовими пораненнями.

Встановлено, що між чоловіками відбувся конфлікт, в результаті якого обвинувачений дістав ніж та наніс другу не менше шести ударів в область грудної клітки, а також в область серця, внаслідок чого чоловік помер на місці події. Його тіло на зупинці виявили перехожі.

Сам обвинувачений з місця події поїхав, однак не до себе додому, а намагався переховуватись у Київській області у знайомої. У суді він свої вину не визнав.

За сукупністю вагомих та беззаперечних доказів обвинуваченого визнано винуватим у вчиненні умисного вбивства та засуджено до 10 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура