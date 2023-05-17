Обвинувальний акт щодо отримання хабарів начальником відділу митного посту на Закарпатті направлено до суду
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно начальника відділу митного поста «Тиса» Закарпатської митниці та його заступника, які вимагали та отримали з комерсантів 10,6 тисяч Євро.
Обвинувальний акт направлено до суду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.
Посадовці вимагали від перевізників гроші за не створення штучних перешкод при перетині кордону та не затягування проходження митних формальностей пасажирами автобусів.
Загалом в ході розслідування задокументовано отримання митниками хабарів на 10,6 тис. Євро.
Посадовці обвинувачуються в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
За клопотанням прокурора накладено арешт на автомобілі, квартири, будинки, земельні ділянки на інше майно підозрюваних. Підозрюваним обрано запобіжний захід – застава в сумі 322 тис. грн кожному.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.Tweet