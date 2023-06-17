«обирайте післяплату» - це основна порада поліції для тих, хто купує товари в мережі інтернет

Нацполіція роз’яснює, як можна розпізнати інтернет-шахраїв і не втратити свої заощадження.

Нині продаж неіснуючих товарів є одним із поширеніших сценаріїв шахрайства. При цьому зловмисники роблять усе, щоби максимально замаскуватися під справжніх продавців товарів.

Варто пам’ятати: шахраї створюють ілюзію роботи справжнього онлайн-магазину: у них гарні фото товарів, вони оперативно відповідають на повідомлення потенційних покупців, консультують і допомагають підібрати потрібну річ і головне обіцяють швидку доставку.

Та найцікавіше починається тоді, коли ви визначилися з покупкою: вам пропонують здійснити повну передплату, а якщо ви не погоджуєтеся – часто ідуть «на поступки» і пропонують часткову оплату товару.

Особливо «підковані» шахраї можуть не зупинитися на отриманні передплати за товар, які навіть не планували вам надсилати, а натомість намагаються привласнити всі кошти, які є на вашому банківському рахунку.

Уважно прочитайте, як це відбувається.

Після того, як ви визначилися з покупкою, домовилися про доставку і здійснили повну чи часткову оплату, шахраї повідомляють, що потрібного товару немає. При цьому запевняють, що вони готові повернути кошти: і для цього потрібно авторизуватися на сайті інтернет-магазину та ввести всі реквізити своєї картки. Як тільки вони отримали ці дані, одразу привласнюють усі гроші з вашої банківської картки.

Тож повернімося до того, з чого розпочинали:

1. Обирайте післяплату.

2. Остерігайтеся онлайн-магазинів, які пропонують товари за цінами, значно нижчими, ніж у інших магазинах

3. Не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих платформах.

4. Безкоштовно перевірте сайт онлайн-магазину на сервісі Кіберполіції “STOP FRAUD” або на сервісі Асоціації “ЄМА” CheckMyLink.

ВАЖЛИВО! Схема шахрайства може бути абсолютно новою або добре прихованою. Тому, крім перевірки на сайті Кіберполіції в розділі “STOP FRAUD” та сервісі CheckMyLink, здійснюйте також власну перевірку: почитайте відгуки про продавця та дізнайтеся історію роботи Інтернет-магазину.

Не дайте шансу шахраям ошукати вас!

Більше інформації про правила платіжної безпеки на сайті #ШахрайГудбай

Національна поліція України