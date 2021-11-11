Очередное резонансное ДТП в Харькове: СМИ узнали имя водителя внедорожника, сбившего двух детей на переходе

По информации СМИ, мужчину, сбившего 11 ноября на Toyota Land Cruiser в Харькове двух детей на пешеходном переходе, зовут Дмитрий Лысенко.

Ему 34 года, сообщает издание «Страна» со ссылкой на собственные источники.

«Детям, которых он сбил (Александр М. и Дарья П). – по 13 лет. Проверка водителя на наркотики показала их наличие в его организме«, — пишут журналисты.

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Вечером в четверг, 11 ноября, внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу людей, переходивших дорогу.

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что водитель внедорожника ранее привлекался к ответственности за незаконное производство и хранение наркотиков. Однако, по словам министра, дело до суда не дошло. Год назад производство закрыли. Монастырский пообещал, что правоохранители выяснят причины такого решения. // УНИАН