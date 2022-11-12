Очікуючи вирок суду, скоїв нові злочини – на Сумщині взято під варту неповнолітнього

За клопотанням слідчого та ювенального прокурора Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури рішенням суду 11 листопада 2022 року 17-річному підозрюваному в грабежі та крадіжці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під 130 тис. грн застави.

Встановлено, що стосовно вказаного юнака триває судовий розгляд за обвинуваченням у грабежі. Злочин він скоїв ще в 15-річному віці. Перебуваючи в компанії знайомих, він скористався тим, що між двома чоловіками відбулась бійка і забрав мобільний телефон одного з них.

Попри судовий розгляд і загрозу реального покарання, юнак правильних висновків не зробив та, очікуючи вирок суду, скоїв нові злочини. Спочатку він таємно викрав із магазину в м. Лебедин продукти харчування, а потім, не зважаючи на присутність продавчині, зайшов за прилавок і відкрито з особливою зухвалістю забрав упаковку з пивом.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 186 (грабіж) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове слідство здійснюється слідчими відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура