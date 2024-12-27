Очільника одного із Департаментів КМДА викрито на отриманні фейкової інвалідності

Співробітники Служби безпеки та слідчі Національної поліції викрили Директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) на неправомірному отриманні 2 групи інвалідності.

За матеріалами справи, у 2022 році фігурант подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про свій діагноз, який насправді не відповідає дійсності, а також фейкові «виписки із медичної карти», які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні.

У підсумку це дозволило чиновнику безпідставно отримати 2 групу інвалідності, яка не лише «гарантувала бронь» від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати по інвалідності із державного бюджету.

Зокрема, як встановило розслідування, із 2022 року посадовцю нарахували майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для особи з інвалідністю.

Наразі за матеріалами СБУ посадовцю повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 190 (шахрайство).

Досудове розслідування триває. Проводяться комплексні заходи для встановлення обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності.

Розслідування проводиться за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Служба безпеки України