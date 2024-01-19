Очільника окупаційної «поліції» на Старобільщині засуджено до 15 років за ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Старобільської окружної прокуратури Луганської області громадянина визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено максимальне покарання за інкримінованою статтею ‒ 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного на праві приватної власності майна. Також позбавлено права впродовж 15 років обіймати посади в правоохоронних органах.

Прокурори в суді довели, що в червні 2022 року житель Луганська став «виконувачем обов’язків начальника Старобільського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр».

На займаній керівній посаді у захопленому місті здійснював добір «кадрів» та приймав у них присягу на вірність так званій «лнр».

Засуджений організовував роботу з виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.

Раніше при окупаційній владі працював у псевдореспубліці «заступником міністра внутрішніх справ» та «начальником управління кримінального розшуку мвс».

Вирок ухвалено заочно. Покарання засуджений відбуватиме з моменту затримання.

Наразі він оголошений у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)