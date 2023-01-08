Очільника шахраїв, які виманювали у бабусь гроші за схемою «ДТП з онуками», ув’язнили на 7 років
Шевченківський райсуд міста Чернівці визнав винними шістьох учасників злочинної організації, які приласнювали чужі гроші шляхом обману.
Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 грудня.
У вироку йдеться про чотири епізоди за 12-14 травня 2022 року. Бабусям дзвонила і невстановлена особа жіночої статі і представлялась онукою, говорила, що потрапила в ДТП і госпіталізована до лікарні, просила грошей.
Одна з жінок віддала зловмисникам 30 тисяч гривень, інша — 10 тисяч доларів і потім ще 1500 доларів і 20 тисяч гривень, третя потерпіла — 1800 євро і 2300 доларів.
Шахраї облаштували в місті Одес так званий «колл-центр» і підшукували осіб, яких можна ввести в оману. Потерпілим дзвонили на стаціонарні номери телефонів в певному регіоні України, формуючи базу. Відібравши потенційних жертв, їх номери телефонів записувались у зошит і передавались керівнику злочинної організації, а вже він зі спільниками телефонували до потерпілих повідомляли, що їхній родич потрапив в дорожньо-транспортну пригоду і для не притягнення до відповідальності чи з інших причин потрібні кошти.
Якщо потерпілі вірили і погоджувались дати гроші, шахраї відправляли до них учасників групи, яких називали «Руки», «Ноги». Завданням останніх було безпосередньо виїхати за місцем мешкання потерпілих, зустрітись із ними й отримати кошти.
Діяльність так званих «Рук», «Ніг» на місці контролював неповнолітній та ще один хлопець, які одразу забирали гроші і організовували їх передачу керівництву.
За матеріалами справи, організатором був раніше неодноразово судимий за корисливі злочини чоловік, який внаслідок тривалого перебування у місцях позбавлення волі, маючи якості лідера, і авторитет, створив стійке ієрархічне об`єднання – злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів
Злочинна організація діяла з 2021 року по 14 травня 2022-го, поки не була викрита правоохоронцями.
У судовому засіданні всі шестеро чоловіків вину визнали повністю, говорили про щире каяття і просили суворо їх не карати.
Потерпілі подали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутність, покарання залишили на розсуд суду. Дві жінки претензій матеріального чи морального характеру до обвинувачених не мають. Одній бабусі відшкодовано близько половини втрачених коштів у сумі 6000 доларів США.
У вироку зазначається, що п’ятеро із шести обвинувачених взяли участь у добровільному відшкодуванні завданого збитку. Суд призначив їм по 5 і 4 роки позбавлення волі умовно, звільнивши з іспитовим строком.
Керівника злочинної організації засудили до 7 років тюремного покарання з конфіскацією майна.Tweet