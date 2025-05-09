Очільники МЗС країн Євросоюзу схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу та представники вищого керівництва ЄС підтримали запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Джерело: Суспільне, Радіо Свобода

“Важливий сигнал — це заснування трибуналу за злочин агресії. Це означає, що ніхто не лишиться непокараним за злочини, які він вчинив. Навіть лідери, які вирішили відправити своїх солдатів, аби ті вчиняли усі ті воєнні злочини, які ми тут бачимо”, — заявила віцепрезидентка Єврокомісії, верховна представниця ЄС Кая Каллас.

Як повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, на захід до Львова приїхало 35 делегацій та представники Ради Європи.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав уже 6 ордерів на арешт щодо російського військово-політичного керівництва, може розглядати справи щодо злочинів агресії, але він може засуджувати ті країни, які ратифікували Римський статут. Росія не є його учасницею. Тому західні союзники України говорили про необхідність створити окремий незалежний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України.

Кілька місяців тому, у лютому, Європейська комісія повідомляла, що правознавці України та ще 37 країн світу, а також Євросоюзу, Зовнішньополітичної служби ЄС та Ради Європи “заклали правові основи для заснування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України”. // Букви