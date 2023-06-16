Очільницю Пенсійного фонду зі Сватового судили за колабораціонізм

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав мешканку Луганської області винною у колабораційний діяльності.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 29 травня.

У квітні 2022 року жінка обійняла посаду в. о. начальника Сватівського районного управління Пенсійного фонду так званої «ЛНР», чим сприяла легалізації російської окупаційної влади.

Свідок у суді говорила, що обвинувачена могла покинути окуповане Сватове, проте залишилася і згодом очолила окупаційний орган. Інший свідок упізнала жінку на фото, коли вона отримувала грамоту від керівництва в «ЛНР».

До окупації громадянка працювала бухгалтером КП «Фонд індивідуального будівництва на селі» у Сватовому.

Слухання справи відбувалось за відсутності обвинуваченої, яка досі перебуває на окупованій території.

Суд призначив до 8 років тюремного покарання з конфіскацією майна, заборонивши засудженій на 10 років обіймати деякі посади в органах державної влади, державного управління і місцевого самоврядування.