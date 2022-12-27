Очільницю суду на Харківщині підозрюють у держзраді: планувала особисто приймати іспит від кожного працівника на знання законодавства РФ

За дорученням заступника Генерального прокурора Харківською обласною прокуратурою заочно повідомлено про підозру очільниці Вовчанського районного суду Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

24 лютого 2022 року ЗС країни-агресора окупували м. Вовчанськ Чугуївського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що суддя вступила у змову з російськими загарбниками та сприяла в утворенні так званого судового органу РФ — «Волчанский районный суд Харьковской области». Вона добровільно обійняла у ньому посаду «председателя».

Суддя провела збори працівників суду, де агітувала працювати на окупантів. Зрадниця також додала, що вона буде

проходити курси підвищення кваліфікації суддів безпосередньо на території РФ, а після повернення — особисто прийматиме іспит від кожного працівника на знання законодавства РФ.

Суддя повідомила, що для роботи у суді під її головуванням необхідний паспорт громадянина РФ та закликала підлеглих якнайшвидше його отримати. У приміщенні суду зрадниця навіть організувала пункт приймання документів для отримання російських паспортів.

На початку вересня вона склала штатний розпис та список працівників незаконного судового органу та надіслала всі документи двом псевдоочільникам — «главе ВГА Харьковской области» і «главе ВГА Волчанского района Харьковской области».

Після деокупації Вовчанська зрадниця разом з російськими військовими втекла на територію держави-агресора.

Досудове розслідування здійснюють слідчі другого слідчого відділу територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура