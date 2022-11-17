Очолила «пенсійний фонд» у Боровій при окупаційній владі: підозрюється мешканка Харківщини

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За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 53-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Прокурори виявили чергову прихильницю окупантів на Ізюмщині: нею виявилась 53-річна мешканка смт Борова. У липні, коли населений пункт був захоплений російськими загарбниками, жінка добровільно зайняла посаду «завідувача сектором обслуговування громадян смт Борова відділення пенсійного фонду Ізюмського району».

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Колаборантка організовувала та контролювала роботу так званого «пенсійного фонду» у Боровій. Крім того, вона встигла налагодити робочі стосунки з «временной ВЦА Харьковской области» та брала участь у нарадах окупаційної влади.

Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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