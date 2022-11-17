Очолила «пенсійний фонд» у Боровій при окупаційній владі: підозрюється мешканка Харківщини

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 53-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Прокурори виявили чергову прихильницю окупантів на Ізюмщині: нею виявилась 53-річна мешканка смт Борова. У липні, коли населений пункт був захоплений російськими загарбниками, жінка добровільно зайняла посаду «завідувача сектором обслуговування громадян смт Борова відділення пенсійного фонду Ізюмського району».

Колаборантка організовувала та контролювала роботу так званого «пенсійного фонду» у Боровій. Крім того, вона встигла налагодити робочі стосунки з «временной ВЦА Харьковской области» та брала участь у нарадах окупаційної влади.

Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура