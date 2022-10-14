Очолила школу у захопленому окупантами Маріуполі – місцева жителька підозрюється у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканці м. Маріуполя у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року, коли місто окупували війська країни-агресора, директорка однієї зі шкіл добровільно перейшла на бік ворога та погодилась обійняти посаду так званої виконуючої обов’язки директора школи № 53 м. Маріуполя.

Використовуючи надані ворогом псевдоповноваження, колаборантка під супровід гімну ворожої держави організувала і розпочала учбовий процес у школі. Також підозрювана взяла участь у постановочному відеозаписі для пропагандистських ЗМІ окупаційної влади, де прокоментувала технічний стан приміщення школи, гарантувала безпечні умови навчання для дітей та анонсувала продовження навчального року.

Досудове розслідування здійснюється СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполі) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора