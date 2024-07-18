Очолила “старостат” тимчасово окупованої Томиної Балки: слідчі поліції Херсонщини повідомили зловмисниці про підозру

Під час тимчасової окупації правобережжя Херсонщини 34-річна жінка добровільно погодилася на пропозицію окупантів обійняти посаду так званого старости у населеному пункті Томина Балка. Відтепер за причетність до колабораційної діяльності фігурантці загрожує 10 років перебування за гратами.

Як розповіла заступник начальника відділення поліції №1 (Білозерське) Херсонського районного управління поліції Тетяна Кобзар, причетність фігурантки до вчинення злочину проти основ національної безпеки України встановили працівники карного розшуку підрозділу. Оперативники з’ясували, що під час тимчасової окупації 34-річна жителька Приозерного добровільно погодилася співпрацювати з представниками окупаційної влади. А саме – зловмисниця прийняла пропозицію зайняти посаду «глави сєльского посєлєнія томіна балка воєнно-гражданской адміністраціі бєлозьорской посєлковой тєрріторіальной громади».

Після працевлаштування фігурантка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Зокрема, в її обов’язки входило збирання паспортних даних місцевих жителів, оформлення соціальних та пенсійних виплат від окупаційної влади у російських рублях, оформлення на роботу працівників для виконання робіт із благоустрою у населеному пункті та контроль за їх діяльністю.

Слідчі поліції кваліфікували злочинні дії фігурантки за ознаками ч. 5 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Наразі за погодженням із Олешківською окружною прокуратурою псевдоголові старостату заочно повідомлено про підозру. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області