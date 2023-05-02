Очолили «заклади освіти» окупаційної влади на Херсонщині: оголошено в розшук п’ятьох колаборантів (фото)

Під час тимчасової окупації російськими військовими Херсонської області фігуранти перейшли на бік ворога та організували роботу у навчальних закладах за «освітніми програмами» рф. Також колаборанти брали участь у постановчих відео для пропагандистських телеканалів окупантів.

Задокументували злочинну діяльність зловмисників слідчі Головного слідчого управління спільно з працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

В ході слідства встановлено, що четверо фігурантів, які до повномасштабного вторгнення росії працювали в навчальних закладах, пішли на співпрацю з ворогом та отримали «підвищення».

Національна поліція України