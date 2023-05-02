Очолили «заклади освіти» окупаційної влади на Херсонщині: оголошено в розшук п’ятьох колаборантів (фото)

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Під час тимчасової окупації російськими військовими Херсонської області фігуранти перейшли на бік ворога та організували роботу у навчальних закладах за «освітніми програмами» рф. Також колаборанти брали участь у постановчих відео для пропагандистських телеканалів окупантів.

Задокументували злочинну діяльність зловмисників слідчі Головного слідчого управління спільно з працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

На зображенні може бути: ‎1 особа та ‎текст «‎افجج александр бойко директор херсонского базового медицинского колледжа‎»‎‎

В ході слідства встановлено, що четверо фігурантів, які до повномасштабного вторгнення росії працювали в навчальних закладах, пішли на співпрацю з ворогом та отримали «підвищення».

Національна поліція України

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