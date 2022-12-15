Очолив окупаційну військово-цивільну адміністрацію в Пологах на Запоріжжі – підозрюється депутат «ОПЗЖ»

Запорізькою обласною прокуратурою повідомлено про підозру депутату Пологівської районної ради від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, в період дії воєнного стану місцевий народний обранець залишився на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У серпні 2022 року чоловік добровільно надав згоду на співпрацю з окупаційною владою РФ та погодився на пропозицію очолити так звану «Военно-гражданскую администрацию г. Пологи». Використовуючи набуті владні повноваження, підозрюваний активно розпочав формування особового складу апарату незаконного органу влади.

Крім того, проводив агітаційну роботу серед освітян, яких схиляв до відновлення навчального процесу за програмою країни-агресора, а також закликав підприємців до співпраці з окупантами та реєстрації установчих документів за стандартами країни-агресора. Бажаючи довести окупаційній владі свою відданість, новопризначений псевдоголова видав розпорядження про «святкування» в окупованих Пологах Дня прапора РФ та особисто брав участь в організації цього заходу.

Спеціальне досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура