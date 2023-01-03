Очолив захоплену окупантами академію та впроваджував освітній процес РФ – судитимуть псевдоректора ХДМА

Прокурори Херсонської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Херсона за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року професор кафедри Херсонської державної морської академії погодився на співпрацю з ворогом. Він обійняв псевдопосаду «ректора» захопленого окупантами навчального закладу.

Обвинувачений проводив інвентаризацію матеріальних цінностей академії, організував освітній процес за стандартами освіти держави-агресора із загальним застосуванням російської мови як офіційної.

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Управління СБУ в Херсонській області.

Офіс Генпрокурора