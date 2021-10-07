Одержання хабарів за непритягнення наркозалежних до кримінальної відповідальності — ще двом колишнім поліцейським повідомлено про підозру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру двом колишнім поліцейським полку особливого призначення ГУНП в області за фактом одержання неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2020 року цивільна особа — колишній працівник Національної поліції спільно зі співробітниками ГУНП в області розробили злочинну схему одержання неправомірної вигоди від наркозалежних осіб.



Так, двоє колишніх поліцейських (наразі вже звільнені з органів МВС України), використовуючи службове становище, затримали 27-річного чоловіка. Вони помістили затриманого до автомобіля, де їх чекала цивільна особа — інший колишній співробітник Національної поліції України.

Правоохоронці висунули затриманому погрозу доставити його до відділку поліції та притягнути до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів.

За непритягнення до відповідальності поліцейські змусили чоловіка передати їм неправомірну вигоду в розмірі близько 9 тис. грн, а відразу після одержання грошових коштів відпустили його.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлено про підозру 2 оперуповноваженим сектору карного розшуку, 3 оперуповноваженим відділу кримінальної поліції та 4 поліцейським підрозділу особливого призначення ГУНП в області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а цивільній особі, колишньому співробітнику поліції — ще й за фактом катування (ч. 1 ст. 127 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури