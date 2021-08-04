Одесит позичив у знайомого автомобіль «Tesla», який повертати і не збирався (фото)

48-річному чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Правопорушник попросив у знайомого автівку «Tesla» нібито для зйомки реклами для приватного підприємства, у якому працював, але став використовувати чужий транспортний засіб у власних цілях, перефарбував його та змінив частину комплектуючих.

Зрозумівши, що майно йому не повернуть, власник автівки звернувся по допомогу до правоохоронців. Поліцейські розшукали транспортний засіб, вже частково розібраний на запчастини, на станції технічного обслуговування в селі Усатово. Підозрюваного викрили за місцем мешкання.

«За вказаним фактом проводиться досудове розслідування за ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Автомобіль поліцейські вилучили, а фігуранту повідомили про підозру. Слідство триває», — розповідає слідчий відділу поліції № 2 Одеського районного управління № 1 Дмитро Гречко.

Одеське районне управління поліції № 1