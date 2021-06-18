Одеситка шляхом обману та зловживанням довірою дітей заволодівала заощадженнями їхніх батьків

Зловмисниця переховувалася від слідства кілька місяців, переїжджаючи від міста до міста. Врешті оперативники викрили її в Чорноморську і взяли під варту.

Встановлено, що правопорушниця підслуховувала на дитячих майданчиках імена малолітніх діточок, а потім підходила до когось із них і представлялась знайомою мами, яка попросила передати їй гроші чи коштовності. Введена в оману дитина йшла зі зловмисницею додому і віддавала їй цінності.

У такий спосіб жінка обманула 9-річну дівчинку з Одеси, трьох дівчаток віком від 9-ти до 12-ти років з Чорноморська, 7-річних хлопчика та дівчинку з Авангардівської громади. Крім того, доведено, що вона також причетна до крадіжок майна з роздягальні одеського спортивного комплексу. Там із сумок двох відвідувачок вона викрала гаманець з кількома тисячами гривень та ґаджет.

Дії правопорушниці кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України: 185 (Крадіжка) та 190 (Шахрайство). Наразі слідчі оголосили їй підозри в скоєнні правопорушень в Одесі, за рядом інших епізодів повідомлення про підозри готуються. Фігурантка нині у слідчому ізоляторі. За скоєне їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

За матеріалами територіальних підрозділів поліції