Одеські поліцейські припинили нічні веселощі з наркотою у розважальному закладі

Полыцыя забезпечуэ дотримання громадянами обмежень, обумовлених введенням правового режиму воєнного стану

Під час відпрацювання вулиць Одеси у комендантську годину в арт-клубі закритого типу на вулиці Канатній правоохоронці виявили безліч молоді, яка розважалась на дискотеці. У декількох осіб і в самому приміщенні були виявлені речовини рослинного та синтетичного походження. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Як зазначалось раніше, правоохоронці у складі піших та автопатрулів постійно відпрацьовують місто з метою забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, публічної безпеки і порядку, стабільної оперативної обстановки, попередження та розкриття правопорушень.

Відпрацьовуючи Приморський район, співробітники територіального підрозділу поліції зафіксували у комендантський час дискотеку в одному із розважальних клубів з кількома десятками відвідувачів. Веселощі відразу були припинені.

В ході огляду речей присутніх у закладі і його приміщень правоохоронці виявили заборонені засоби різного походження: таблетки, рідини, рослинні та порошкоподібні речовини. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ст. 309 Кримінально кодексу України, якою кваліфікується незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, придбання чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин без мети збуту, та скерували вилучені речові докази на експертизу.

Вказаний об’єкт раніше вже потрапляв у поле зору поліції: правоохоронці неодноразово перешкоджали торгівлі у клубі спиртними напоями після 22-ї години, вилучали алкоголь і притягували винних осіб до відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності за ст. 164 КУпАП. Також були зафіксовані неодиночні випадки правопорушень з боку неповнолітніх, які у нічний час у стані сп’яніння перебували у закладі. Поліцейські проводили з дітьми профілактичні бесіди, а відносно їхніх батьків складали адміністративні матеріали за неналежне виконання батьківських обов’язків за ст. 184 КУпАП.

Нині правоохоронці клопочуть перед відповідними установами державної влади щодо сприяння вирішенню питання про розірвання договору оренди приміщення клуба-порушника з товариством, яке здійснює господарську діяльність.

Закликаємо громадян відповідально ставитися до діючих обмежень та не ігнорувати вимоги чинного законодавства.

Одеське районне управління поліції №1