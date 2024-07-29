Одеські поліцейські встановлюють обставини ДТП з тяжким травмуванням мотоцикліста

Автопригода сталася вчора, 28 липня, близько 21-ї години на перехресті вулиць Успенської та Рішельєвської.

Правоохоронці попередньо встановили, що зіткнення відбулося, коли водії транспортних засобів одночасно виїхали на регульоване світлофором перехрестя: 20-річний кермувальник автомобіля з вулиці Успенської, а 26-річний кермувальник мотоцикла – з Рішельєвської. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався мотоцикліст. Медики доставили потерпілого до лікарні та діагностували йому відкриту черепно-мозкову травму, переломи основи черепа, лопатки, гомілки та запʼястя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та патрульні. Поліцейські на місці перевірили керманича легковика на стан спʼяніння, він був тверезий. У мотоцикліста в лікарні відібрали біологічні зразки для перевірки наявності алкоголю в організмі.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини автопригоди.

Нині вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними, обережними та взаємоввічливими.

Одеське районне управління поліції № 1