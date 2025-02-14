Одеські поліцейські встановили і затримали зловмисника, який скоїв розбійний напад на продавчиню крамниці

Погрожуючи жінці пістолетом, він заволодів її гаджетом та грошима з каси. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Подія сталася минулого тижня ввечері. Чоловік увійшов у магазин на вулиці Академіка Заболотного, направив пістолет у бік продавчині і, наказавши поводитися тихо, забрав 1700 гривень виторгу та її мобільний телефон вартістю 27000 гривень.

Щойно зловмисник втік, жінка сповістила про подію поліцію. Під час проведення слідчо-розшукових заходів співробітники відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з оперативниками управлінь карного розшуку та аналітиками кримінального аналізу ГУНП в Одеській області встановили правопорушника.

Ним виявився 35-річний житель Одеського району. Пістолет, схожий на пневматичний, яким чоловік імовірно погрожував потерпілій, правоохоронці вилучили під час невідкладного обшуку в нього вдома і скерували на експертизу. Чужі гроші зловмисник витратив, а телефона позбувся. Утім, поліцейські розшукали гаджет і долучили до матеріалів провадження в якості речового доказу.

«Ми затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому в умовах воєнного стану. За нашим клопотанням підозрюваному обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – розповіла старша слідча слідчого відділення територіального підрозділу поліції Аніта Кісенко.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1