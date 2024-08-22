Одеські поліцейські встановили особу чоловіка, який погрожував пістолетом військовослужбовцям

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погрози вбивством.

Подія сталася 20 серпня вдень на вулиці Акордній, що в Хаджибейському районі Одеси. В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що під час перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних у перехожого, останній відмовився надати документи. Чоловік спровокував конфлікт з військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових, а потім втік.

Вчора поліцейські встановили правопорушника. 38-річний чоловік надавати пояснення щодо своїх дій відмовився. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера. Його буде скеровано на експертизу.

За фактом погроз вбивством дізнавачі розпочали провадження за статтею 129 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Одеське районне управління поліції № 1